1Win – относительно молодая букмекерская компания, зарегистрированная в 2016 году и быстро получившая популярность среди беттеров из стран СНГ. Многим эта БК может быть известна под наименованием FisrtBet, а текущее свое название она получила в результате ребрендинга, который произошел в 2018 году. Причиной такой популярности компании является широкая роспись спортивных событий, высокие коэффициенты и многочисленные промокоды, при введении которых игроки получают внушительные бонусы 1win.





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Промокод для получения бонуса 200%

Самый желанный бонус для большинства новичков – промокод, который утраивает первый депозит. Введя промокод с нашего сайта, любой пользователь может получить бонус к ближайшему пополнению игрового счета. Промокод 1win, как и бонус по нему, являются бессрочными, и вы можете не переживать по поводу актуальности этого предложения.

Как получить фрибеты 1Win?

К сожалению, на данный момент компания 1Win не предлагает своим клиентам бонус в виде фрибетов. Его нельзя ни активировать через личный кабинет, ни получить, введя какой-либо промокод. Возможно, букмекер добавит его в будущем, но на данный момент подобного анонса еще не было.

Какие есть бонусы 1Win?

1Win предлагает многочисленные бонусы как новым, так и уже постоянным посетителям своего сайта. Получить их можно, введя промокод или активировав при регистрации.

За регистрацию

Первый вариант – это приветственный бонус, который активируется промокодом во время регистрации. Чтобы его использовать, вам нужно:

Кликнуть «Регистрация» в верхнем правом углу.

Выбрать один из вариантов регистрации. Кликнуть «Добавить промокод».

Ввести код в соответствующее поле.

За первый депозит

По промокоду, введенному при регистрации, пользователь получает прибавку к первому депозиту.

Обратите внимание, что бонус изначально начисляется на бонусный счет, а не на основной. Чтобы получить его в реальных деньгах, его нужно отыграть в соответствии с правилами сайта, с которыми вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.

Бонус на экспресс

Компания 1Win предлагает эксклюзивный бонус для всех пользователей, которым удастся выиграть, поставив в экспресс более пяти событий. Чем больше будет событий, тем больший процент прибавки получает беттер.

Обратите внимание: в экспрессе все события должны быть с коэффициентом выше 1.3.

Бонусы TVBET

С недавнего времени, на сайте появился раздел TVBet, в котором игроки могут ставить на различные игровые события, происходящие в живом времени. Зайти в него можно, нажав соответствующую кнопку в главном меню.

Компания регулярно проводит турнир для игроков этого раздела. Каждый, кто получит больше всего рейтинга, получает дополнительный приз в размере 1000 евро.

Как отыграть бонусы?

Как говорилось выше, вне зависимости от того, какие вы активируете бонусы, их нужно будет отыграть. Правила меняются в зависимости от промокода и бонуса, которым вы воспользовались. Подробнее ознакомиться с условиями можно в разделе «Правила».

Рекомендации новичкам

Если вы планируете ввести промокод при регистрации и получить бонус, обращайте внимание не только на получаемую вами сумму, но и на то, как ее нужно отыграть. Постарайтесь выбрать такой промокод, по которому сможете легко отыграть бонус и получить реальную прибавку к своему выигрышу.